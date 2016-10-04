Kırşehir, tarım makineleriyle kabuğunu kırmak istiyor

KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Tarım ve hayvancılık kenti Kırşehir, tarıma dayalı sanayide Konya’yı örnek alarak bu alanda atılım yapmayı amaçlıyor.

İç Anadolu Bölgesi’nin ticari hacim ve ziyaretçi bakımından Konya’dan sonra en büyük fuarı olarak adlandırılan 3. Kırşehir Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’ndan güç alan sivil toplum kuruluşları, tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için firmalara destek veriyor.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek olan ancak Ankara-Kayseri arasına sıkışıp kalan Kırşehir’in bu imkanlarını geliştirmek için fuar organizasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eylül ayındaki fuara başta Konya olmak üzere birçok şehirden 72 firmanın ilgi gösterdiğini, bunun Kırşehir gibi bir il için küçümsenmeyecek rakam olduğunu belirten Ekicioğlu, şehrin tarım ve hayvancılık potansiyelinin ön plana çıkmaya başladığını dile getirdi.

Kapalı pazar yerinin düzenlenmesiyle oluşturulan fuarlara gösterilen bu ilgi nedeniyle Kayseri yolu üzerine 11 bin metrekarelik alanda büyük bir kongre ve fuar merkezi yapmayı planladıklarını anlatan Ekicioğlu, buranın tamamlanmasıyla Kırşehir’in gelecek 10 yılda tarım ve hayvancılık sektörlerinde çok iyi noktalara geleceğini ifade etti.

Ekicioğlu, her yıl Kırşehir’de düzenlenen fuarlara ilginin artmasıyla kentteki tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının da çoğaldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Fuara katılan firmalara baktığımızda tarım aletleri ve ekipmanları konusunda sadece bölgede değil, Türkiye’de lider olan Konya firmaları ağırlıktaydı. Konya’daki tarıma dayalı sanayinin, tarım aletleri üreten firmaların minyatürleri, yani daha küçük çapta olanları şehrimizde var. Konya’yı örnek alan tarım aletleri üreten firmalarımız var. Bunlar henüz KOBİ’ler seviyesinde. Yeni yeni emekleyen firmalar. Bu firmaları geliştirerek ve sayılarını artırarak ikinci bir Konya olacağımıza inanıyoruz. Tarım makine ve ekipmanları üreten firmalarımızla Konya’yı örnek alarak Anadolu’da farklı bir tarım şehir olmayı hedefliyoruz. Bu konuda Kırşehir’de adımların atıldığını görüyoruz.”

Kırşehir’deki yerli firmaların bayileri olan, çevre illerde ciddi bağlantılar yapan, kapasitelerinin üzerinde üretim yapan ve siparişlerine yetişemeyen konumda bulunduklarını aktaran Ekicioğlu, “Çevre illerin yanı sıra Sivas, Erzurum gibi şehirlerden gelen römork, gübre ve ilaç aletleri, tanker taleplerine yetişmekte zorluk çekiyorlar. Firmaların sipariş sözleşmelerini gördükçe yaşanan bu gelişim adına mutlu oluyoruz. Bunlar daha yeni firmalar ama 3-4 ay sonraya tarım alet ve ekipmanları için gün veriyorlar. 6 tane yerli tarım alet ve ekipmanları üreten firmamız var. Bir tanesi Mucur ilçemizde. Diğerleri Kırşehir merkezdeki Kılıçözü Sanayi Sitesi’nde. Onların üretimleri bizlere de ciddi heyecan veriyor. Firmalarımıza her türlü desteği veriyoruz.” diye konuştu.

Kırşehir’in kısa süre önce Konya Ovası Projesi’ne (KOP) dahil edildiğini anımsatan Ekicioğlu, proje kapsamında verilen teşviklerden yararlanarak tarıma dayalı üretim yapan firmaların kapasitelerini artıracaklarını, yeni fabrikaların kurulmasının önünün açılacağını sözlerine ekledi.

Tarım aletleri firması sahibi Resul Şimşek de 1978 yılından beri iş yerinde tamirat ve daha sonra üretim yaptığını ifade ederek, devlet desteğinin artmasıyla üretici firmaların sayısı ve kapasitesinin çoğalacağını söyledi.

Eleman sıkıntısı çektiklerini belirten Şimşek, yoğun sipariş aldığını vurgulayarak, Yozgat, Ankara Polatlı, Kırıkkale Keskine mibzer, pulluk, kazayağı (kültivatör) gibi aletlerden üreterek sattıklarını belirtti.

Şimşek, Konya’daki firmaların büyümesini örnek aldıklarını ve yeni teşviklerle büyümeyi hedeflediklerini kaydetti.