Kırşehir tarım ve hayvancılık fuarına hzırlanıyor

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) organizasyonunda bu yıl Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuar’ının üçüncüsü gerçekleştirilecek.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 3. Kırşehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’na yurt içinden 60 firmanın katılacağını söyledi.

Kırşehir Belediyesi Kapalı Pazaryeri’nde yapılacak olan fuarda üretici firmalarla ile tüketiciyi bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade eden TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ekicioğlu, stant kurma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ekicioğlu, “Çiftçilerimizin yeni teknolojilerle tanışması ve benimsemesini amaçladığımız fuarın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Yurt içinden 60 firmamız kapalı teşhir salonlarında ürünlerini sergileyecek. Hazırlıklarımız devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden konuklarımız da fuarımızı ziyaret edecek. Tüm halkımızı ve çiftçilerimizi fuarımıza bekliyoruz.” diye konuştu.

Fuarı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin denetiminde düzenlediklerine işaret eden Ekicioğlu, başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, KOSGEB gibi bir çok kurumun da destek verdiğini aktardı.

Kırşehir’e yakışır şekilde kongre ve fuar merkezi yapımı için çalışmaların da sürdüğünü vurgulayan Ekicioğlu, bundan sonraki fuarları yeni yerlerinde yapmayı arzu ettiklerini dile getirdi.