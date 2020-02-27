Kırşehir TSO Akademi girişimcilere destek sağlayacak

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde kurulacak olan Kırşehir TSO Akademi ile girişimcilere destek sağlanacağı bildirildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ahiler Kakınma Ajansı, 2019 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında "Eğitim ve Gelişim Platformu Kırşehir TSO Akademi Projesi"ne destek verdi.

Proje ile oda üyelerinin küresel ölçekte yaşanan rekabete hazırlanması, profesyonel anlamda eğitim ve gelişim imkanı sunulması için akademi kurulması amaçlanıyor.

Faaliyete geçirilecek akademi ile oda üyelerinin yanı sıra Kırşehir'de yeni bir iş fikri olan, kendi işinin patronu olmak isteyenlere ve dezavantajlı gruplara eğitim programları düzenlenecek.