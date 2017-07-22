Kırşehir TSO'da Türk Loydu denetimleri

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Türk Loydu Vakfı uzmanları tarafından yapılan denetimlerin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Kırşehir TSO Başkanı Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılından itibaren 4 yönetim sistemine başvurup, Türkiye’de aynı anda 4 sisteme sahip tek odanın Kırşehir TSO olduğunu ifade etti.

Uzmanlarca gerçekleştirilen denetimlerde, 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 14001 Çevre Yönetim Sitemi ve 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini entegre bir şekilde uyguladıklarına dikkat çeken Ekicioğlu, şunları kaydetti:

“Göreve geldiğimizde üyelerimize daha iyi hizmet vermenin yolunun odamızı kurumsallaştırmak olduğu bilincinden hareketle, 2014 yılında, 4 ayrı yönetim sistemine başvurup ve aynı anda 4 yönetim sisteminin de sahibi olan Türkiye’deki tek oda olma özelliğine kavuştuk. Aynı zamanda akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, 5 yıldızlı oda statüsüne geçmiş, odamızın kuruluşunun 100. yılı olan 2014 yılında New York, Londra, Paris gibi şehirlerin oda ve borsaları gibi üyelerine aynı kalitede hizmet veren oda olduk. Türk Loydu tarafından odamızda entegre bir şekilde uygulanan kalite ve yönetim sistemleri yapılan periyodik denetimleri başarı ile tamamladık. Üyelerimize daha iyi hizmet vermek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.”