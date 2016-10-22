Kırşehir TSO'dan “Dikensiz Yollar” projesi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) hazırladığı “Dikensiz Yollar” projesinin Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından onaylandığı bildirildi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından yürütülen, hükümet ve Avrupa Birliği’nin de finanse ettiği Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ve İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında, “Dikensiz Yollar” projesi hazırlayarak destek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulduğunu ifade etti.

Yapılan değerlendirmede 2 bin 200 proje arasında desteklenmeye değer 145’in arasında Kırşehir TSO’nun projesinin de bulunduğunu ifade eden Ekicioğlu, şunları kaydetti:

“Projelerin finans desteği sözleşmesi Ankara’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun da katıldığı törenle imzalandı. Onaylanan 145 proje arasında yer alan ‘Dikensiz Yollar’ projemizle, Kırşehir’deki dezavantajlı kişilerin topluma kazandırılması hedefleniyor. Odamızın hazırladığı proje, 1 Kasım 2016 tarihinde hayata geçecek.”