Kırşehir TSO'ya teşekkür plaketi

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez tarafından, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu’na Mekik Dokuma Atölyesi’ne katkısından dolayı teşekkür plaketi takdim ettiği bildirildi.

Kırşehir TSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ölmez, Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr.Sema Etikan ile odayı ziyaret ederek Ekicioğlu ile bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekicioğlu, “Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü için Mekikli Dokuma Atölyesi kuracaklarını söylediğinde odamız bünyesinde bulunan mekikli dokuma tezgahlarının, geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılması için yapılacak çalışmalara katkı sağlaması amacıyla Üniversite’ye tahsis edilmesine karar verdik. Umuyoruz ki, bu mekikli dokuma tezgahları, gençlerimizin geleneksel Türk el sanatlarını tanıması ve böyle bir değerin yaşatılması açısından önemli bir katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Filiz Nurhan Ölmez de atölyeye makine desteği sağlayan Ekicioğlu’na teşekkür ederek, yapılan katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.