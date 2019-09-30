Kırşehir UMKE ekibi Şanlıurfa'ya gönderildi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bir UMKE timi, görev yapmak üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine uğurlandı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 gönüllü personelden oluşan UMKE timi, uğurlama törenin ardından yola çıktı.
Kırşehir Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, törende yaptığı konuşmada, sınır karakollarında tedbir almak üzere UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin görevlendirildiğini belirtti.
Mehmetçiğe katkı sağlamanın en büyük görevleri olduğunu dile getiren Bulut, "Bu vatan için canlarını ortaya koyan ve sınırlarımızı koruyan Mehmetçiğimize bizler de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın sağlıcakla gidip dönmelerini temenni ediyorum. Orada görev yapmak herkese nasip olmaz, Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.
Törene, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Deniz Torun, UMKE ve Afet Birim Sorumlusu Feyzullah Çetin, UMKE personeli Mustafa Tekin, Mehmet Karahan, Gökhan Akay, Hüseyin Oktay Öztürk katıldı.
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