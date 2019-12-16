Kırşehir Valisi Akın, muhtarlarla buluştu
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi.
Valilik konferans salonunda merkeze bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Akın, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.
Muhtarların, köy ve mahallerdeki sorunları tespit ederek ilgili makamlara bildirmeleriyle önemli bir görev yaptıklarını anımsatan Akın, gelen taleplere idarecilerin en kısa sürede çözüm üretmeye gayret ettiğini de aktardı.
Vatandaşın devlete ulaşmasında ilk kademenin muhtarlar olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Köy ve mahallelerimizde görev alan muhtarlarımız, kendi bölgelerinin sorunlarını ve vatandaşın isteklerini bizlere iletiyorlar. Bu şekilde muhtarlarımız, vatandaş ile devlet arasında bir köprü vazifesi görüyor. Bu nedenle bizler, sık sık muhtarımızla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmaya gayret gösteriyoruz. Onlara dinliyor, görüşlerini alıyoruz. Kamu hizmetlerinin köy ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. Muhtarlarımızın bölgelerindeki aksamaları iyi bir şekilde takip etmelerini, sorunları da kısa sürede bize iletmelerini bekliyoruz."
Toplantının ardından Kırşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 yılı mütevelli heyetinde görev yapacak muhtarların seçimi yapıldı. Çukurçayır Mahallesi Muhtarı Ahmet Mamak ile Dulkadirli Köyü Muhtarı Sıddık Ateş, vakıf üyeliğine seçildi.
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