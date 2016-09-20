Kırşehir'de 2 bin 630 çiftçinin kredi borcu ertenecek

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, kent genelinde doğal afetler nedeniyle zarara uğrayan 2 bin 630 çiftçinin kredi borçlarının 1 yıl süreyle erteleneceği bildirildi.

AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, 2016 yılında yaşanan doğal afetler nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının yüzde 3 faiz ile 1 yıl erteleneceği belirtildi.

Aşırı sıcak ve yağışlar ile dolu, don, fırtına, güneş yanığı, heyelan, kuraklık, kurt saldırısı, sel, su baskını, şiddetli rüzgar, yangın, yıldırım düşmesi gibi afetler nedeniyle Kırşehir’de birçok çiftçinin zarara uğradığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan çalışmalar neticesinde hasar oranı yüzde 30’un üzerinde olan çiftçilerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan ‘düşük faizli kredi’ kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine karar verildi. Bu sayede yüzde 3 gibi çok düşük faiz oranıyla çiftçilerimiz borçları 1 yıl erteleyecek. Erteleme hakkı sadece 1 Ocak 2016 tarihinden bu güne kadar geçen sürede zarara uğrayan çiftçilerimiz ile sınırlı olmayacak. 2016 yıl sonuna kadar önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında da çiftçilerimiz zarara uğramaları durumunda kredi erteleme hakkından faydalanabilecekler. Kredi ertelemesi konusunda Kırşehir’de yapılan çalışma neticesinde merkez’in 31 köy ve 3 mahallesinin yanında Boztepe’nin 2 ve Mucur’un 26 köyünde yaklaşık 210 Bin dekarlık bir alanda yüzde 30’un üzerinde zarar tespit edilmiştir. Bu alanlarda üretim yapan yaklaşık 2 bin 630 çiftçimizin gerçekleşen doğal afetleri en az zarar ile atlatabilmeleri için kredi borçları 1 yıl süre ile ertelenecektir.”