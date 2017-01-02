Kırşehir'de 22 firma teşvikten yararlandı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, geçen yıl teşvik uygulama sistemiden 22 firmanın yararlandığını söyledi.

Ekicioğlu, oda binasında düzenlenen yeni teşvik sistemiyle ilgili bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, yatırım teşvik bölgelerinde dördüncü bölgede yer alan Kırşehir’de faaliyet gösteren firmaların teşviklerden faydalanmak için ciddi bir şekilde gayret gösterdiğini ifade etti.

Toplantıya firmaların yoğun ilgi göstermesinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Ekicioğlu, “Kırşehir’de 2016 yılı içerisinde teşvik uygulamaları sisteminden enerji sektöründe faaliyet gösteren 18 firmamız, eğitim alanında faaliyet gösteren iki firmamız, biri makine diğeri de demir-çelik olmak üzere imalat sektöründe faaliyet gösteren iki firmamız yararlanmıştır.” dedi.

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yurdal Şahin de katılımcılara yeni teşvik düzenlemesinin işleyişi ve bölgelere göre teşvik imkanlarıyla ilgili bilgi verdi.

Ekicioğlu, toplantının sonunda Şahin’e Kırşehir oniks taşından yapılan hediyelik eşya takdim etti.