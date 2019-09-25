Kırşehir'de 23 okula “Beslenme Dostu Okul” sertifikası
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, 23 okula "Beslenme Dostu Okul" sertifikası verildi.
Beyaz Bayrak sahibi okulların gönüllü olarak katıldıkları Beslenme Dostu Okullar Programı ile 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde yapılan denetimler sonucu 23 okul sertifika almaya hak kazandı.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Salonunda, Beslenme Dostu Okul sertifika töreni düzenlendi.
Törende konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, programın gelecek nesillerin sağlıklı olması için çok önem arz ettiğini söyledi.
Beslenme Dostu Okul Programına tüm okulların teşvik edilmesi için Kırşehir Valiliği olarak her türlü desteğin verileceğini belirten Akın, "Program ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması, bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ve okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması hedeflenmektedir." dedi.
Konuşmanın ardından, Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Vilayetler Hizmetler Birliği Anaokulu, Hacı Ömer Sayım İlkokulu, Öğretmen Ziya Kılıçözü İlkokulu, Cacabey Ortaokulu, Defne Kılıçözü Anaokulu, Necati Taner Yüksel Anaokulu, 80.Yıl Anaokulu, Zahide Zehra Garring Ortaokulu, Gazi Osman Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kırşehir Final Anaokulu, Kırşehir Final İlkokulu, Kırşehir Final Ortaokulu, Abdulkadir Özcan Anadolu İmam-Hatip, Fatma Muzaffer Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Akpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi, Bağbaşı Toki İlkokulu, Şehit Mustafa Gevrek İmam Hatip Lisesi, Zahide Zehra Garing İlkokulu, Şeyh Edebali Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Süleyman Sevim İmam Hatip Ortaokulu, Kaman İMKB Fen Lisesi, beslenme dostu okul sertifikası aldı.
Törene, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Muhsin Kaya ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.
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Kırşehir'de 23 okula “Beslenme Dostu Okul” sertifikası
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