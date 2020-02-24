Kırşehir'de 31. Vergi Haftası kutlamaları

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir İl Defterdarı Yusuf Balcı, 31. Vergi Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Balcı, ziyarette Vergi Haftası kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili Akın'a bilgi verdi.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, devletin en büyük gelir kaynağının vergi olduğunu belirterek, "Ülke olarak kalkınmamız, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması ve her alanda gelişmemiz vergilerin sağlıklı şekilde toplanmasına bağlıdır. Vatandaşlarımız da vergi konusuna gereken hassasiyeti göstermeli, vergi kaçakçılığını önleme konusunda devletimize yardımcı olmalıdır. Bu duygularla, çalışanlarımızın Vergi Haftasını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Balcı da hafta boyunca yapılacak faaliyetlerle verginin tüm tabana yayılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede hassasiyet oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.

Ziyarete, Kırşehir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Özgür Albayrak da eşlik etti.