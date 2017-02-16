Kırşehir'de 34 suçtan 7 yıldır aranan zanlı yakalandı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de 34 suçtan 7 yıldır aranan zanlı, kontrol noktasında durdurulan araçta yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kırşehir-Kayseri karayolundaki kontrol noktasında 09 KD 9594 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtan inmeyen sürücü E.Ö. (35), kimlik kontrolü sırasında kaçmaya teşebbüs etti ancak ekiplerce durdurularak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen E.Ö’nün, hırsızlık, dolandırıcılık, telefonla dolandırıcılık, sahte evrak ve sahte para kullanma gibi 34 suçtan arandığı, 7 yıldır firarda olduğu belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, mahkemece tutuklandı.