Kırşehir'de 435 bin ton atık toplandı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 2016 yılında kent genelinde 435 bin ton atık toplandığını bildirdi.

Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir Belediyesi’nin çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda yaptığı geri dönüşüm çalışmaları ile örnek olduğunu ifade etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2016 yılında 384 bin ton kağıt, 41 bin ton plastik ve 10 bin ton metal olmak üzere 435 bin ton atık toplandığını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

“Dağıttığımız atık toplama kutuları sayesinde doğal kaynakları korumayı, enerji tasarrufu sağlamayı, atık miktarını azaltarak geri dönüşüme büyük katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Demir, çelik, bakır, elektronik atıklar, kağıt, plastik, cam gibi maddelerin geri dönüşüm yoluyla kazanılması doğal kaynakların korunmasını sağlayacak ve çeşitli ülkelerden ithal edilen hurda malzemelerine ödenen döviz miktarını düşürerek ekonomimize katkı sağlayacak. Ağaçlarımız kesilmekten kurtulacak. Ülkemizin ekonomisine her türlü katkı koymayı Belediye olarak görev addediyoruz.”

Herkesi geri dönüşüme katkıda bulunmaya çağıran Başkan Bahçeci, atıkları kaynağında ayrıştırmak suretiyle çöp miktarının azaltılacağına işaret ederek, böylelikle katı atık düzenli depolama alanının kullanım ömrünün uzayacağını kaydetti.