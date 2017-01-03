Kırşehir'de AFAD'ın amfibik aracı tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) alınan amfibik arama kurtarma aracının tanıtımını yapıldı.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AFAD binası önündeki tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, karada ve suda hareket edebilen bu aracın afetlerde kullanılarak arama kurtarma faaliyetlerinde yarar sağlayacağını söyledi.

Aracın suda boğulma olaylarında da kullanılabileceğini dile getiren Şentük, şöyle konuştu:

“Karada ve suda hareket edebilen mükemmel bir araç. Kardan da etkilenmiyor. Tabii afetlerde güvenle kullanılabilecektir. Memleketimizde suda boğulma olayları da var. Su kenarlarında hareket kabiliyeti de var. Araç, adeta akrobasi yapıyor. Hareket kabiliyeti çok yüksek. Allah, tabii afet vermesin. Böyle bir olay vaki olduğunda çok güvenle kullanılabilecek bir araç hizmete giriyor. AFAD Müdürlüğümüzün araç kabiliyeti biraz daha artmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun.”

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürü Metin Alparslan da 8X8 amfibik aracın dünyada sayılı ülkelerin envanterinde bulunduğunu ifade ederek, her türlü arazi koşulunda, kara ve suda engel tanımadığını vurguladı.

Su, sel baskını, çığ, heyelan, yangın, deprem gibi afetlerde hayat kurtaracağını anlatan Alparslan, şunları kaydetti:

“Amfibik özelliğe sahip araç, yolu olmayan, açık, engebeli ve eğimli arazilerde, enkazların arasında, bataklık ve sığ sularda ya da yoğun karlı arazilerde kullanılabilecek. 50 derece dik yokuşları çıkabiliyor, 45 derece yan eğimli arazilerde yol alabiliyor. Karada 6, suda 4 personel taşıma kapasitesine sahip araçlar, sedye konulduğunda ise 3 personel taşıyabilmektedir.”

Konuşmaların ardından araç aktif hale getirilerek tanıtıldı. Tanıtımda, Vali Şentürk de amfibik aracın deneme sürüşünü yaptı.