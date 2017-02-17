Kırşehir'de ağaçlandırma çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) – Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir’den geçen bölümde ağaçlandırılan alanın 3 kilometreden 43 kilometreye çıkarıldığını söyledi.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısında konuşan Özkaya, Kırşehir’de orman varlığının çok az olduğunu ifade ederek, 436 bin dekarlık orman varlığının bulunduğunu belirtti.

Yeni ağaçlandırma sahalarının oluşturulduğunu dile getiren Özkaya, “2002-2016 yıllarında yapılan çalışmalarla ağaçlandırılan alan yüzde 3,5’dan yüzde 7’ye çıktı. Yeni ağaçlandırma sahaları oluşturuldu. Bunlar tamamı dikim yoluyla elde edilen suni ormanlardır. Özbağ beldesinde geçen yıl 9 bin dekarlık alanda erozyon çalışmaları yapıldı.” dedi.

Karayolları güzergahlarının ağaçlandırılmasına önem verdiklerini vurgulayan Özkaya, “Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir’den geçen bölümünde ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. 3 kilometrelik bir bölümde ağaç vardı. Bunu 43 kilometre olarak gerçekleştirdik. Geçen yıl itibarıyla bütün çalışmalarla Kırşehir’de 1,5 milyon adet fidan dikildi. Bunların tamamı orman ağacı denilebilecek fidanlardır.” diye konuştu.

Özkaya, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik hakkında da bilgi verdi.