Kırşehir'de altyapı çalışmaları devam ediyor

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kent genelinde su ve kanalizasyon hatlarında bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, altyapıda revizyonun yanı sıra hat temizliği, kanalizasyon baca temizliği ve menfez yapımı gibi bakım faaliyetlerini yapıldığını belirtti.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün güçlendirilen araç filosu ile taleplere de hızlı bir şekilde cevap verdiğini dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

“Çalışmalar kapsamında Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kırşehir şehir merkezinde kanalizasyon hattı yağmur suyu menfez, ızgara temizliği yaparken, ayrıca 146 adet vidanjör talebine planlı ve anında dönüş sağlayarak yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçti. 271 kayıtta ise bina iç hattında meydana gelen arızalar giderildi. Toplam bin 216 su ve kanal arızasının 945’i aynı gün çözüldü. Yapılan çalışmalarda Kırşehir Belediyesinin diğer birimleriyle koordineli çalışan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü bakım ve onarım ekipleri, ihtiyaç duyulan yerlerde kanalizasyon baca revize çalışmalarını da yerine getirdi.”