Kırşehir'de altyapıya 100 milyon liralık yatırım

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, altyapıya 100 milyon liralık yatırım yaparak yenilediklerini belirtti.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 30 yıl boyunca yatırım almamış kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu gibi altyapıyı komple yenilediklerini ifade ederek, jeotermal ısı hattı, elektrik ve telefon çalışmalarının bitmesiyle asfalt atımına başladıklarını vurguladı.

Ankara Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarına başlandığını dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

“Ankara Caddesi’nde yol çalışmamız başladı, hava şartlarına göre hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Terme ve Atatürk caddelerinde asfalt atımı çalışmalarımız bitti. Altyapısı biten Terme Caddesi, Atatürk Caddesi, Lise Caddesi, Ankara Caddesi asfaltlama çalışmalarımızı böylelikle hızlı bir şekilde tamamlamış olacağız. Kırşehirli hemşehrilerime sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Altyapıya 100 milyon liralık yatırım yaptık.”