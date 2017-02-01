Kırşehir'de, aranan 9 kişi yakalandı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 9 kişi, il genelinde 105 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube müdürlükleri ekiplerinden 105 polisin katılımıyla kent merkezi ile Kaman, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan S.K, T.D, İ.G, O.Y, R.O, Y.H, V.D, M.B. ve A.A. yakalandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 9 kişi, işlemleri için adliyeye götürüldü.