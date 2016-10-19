Ana Sayfa   >   Genel   >   Kırşehir'de asayiş uygulaması

Kırşehir'de asayiş uygulaması

19 Ekim 2016 Çarşamba, 17:59
Kırşehir'de asayiş uygulaması

Benzer Konular

Kırşehir'de 295 polisle asayiş uygulaması
Kırşehir'de asayiş uygulaması
Konya'da 400 polisle asayiş uygulaması
Konya'da asayiş uygulaması
Başkentte “huzur operasyonu”
Başkentte “huzur operasyonu”

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de 230 polisin katıldığı genel asayiş uygulamasında 876 şahsın kimlik kontrolü yapıldı, aranan 1 şahıs yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kent merkezinde başlayan uygulamaya Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Trafik Şube Müdürlüklerinden 230 polis katıldı.

Asayiş ve Güvenlik Şube ekipleri, şüpheli ve aranan şahıslar ile içkili restoranlar ve umuma açık iş yerlerinde kimlik kontrolü yaptı. Trafik ekiplerince durdurulan 81 araçtan 6’sına işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de parklar ve sokak aralarında uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik inceleme yaptı. Bir parkta uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ile 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şahıs gözaltına alındı.

39 iş yerinde yapılan kontrollerde 5 iş yerine işlem yapılırken, 2 kişiye de maksat dışı bıçak taşımaktan işlem yapıldı.

asayiş uygulaması Kırşehir Emniyet müdürlüğü

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet