Kırşehir'de asayiş uygulaması

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de 230 polisin katıldığı genel asayiş uygulamasında 876 şahsın kimlik kontrolü yapıldı, aranan 1 şahıs yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kent merkezinde başlayan uygulamaya Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Trafik Şube Müdürlüklerinden 230 polis katıldı.

Asayiş ve Güvenlik Şube ekipleri, şüpheli ve aranan şahıslar ile içkili restoranlar ve umuma açık iş yerlerinde kimlik kontrolü yaptı. Trafik ekiplerince durdurulan 81 araçtan 6’sına işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de parklar ve sokak aralarında uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik inceleme yaptı. Bir parkta uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ile 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şahıs gözaltına alındı.

39 iş yerinde yapılan kontrollerde 5 iş yerine işlem yapılırken, 2 kişiye de maksat dışı bıçak taşımaktan işlem yapıldı.