Kırşehir'de asayiş uygulaması

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de 295 polisin katıldığı genel asayiş uygulamasında 12 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Müdürü Akgül’ün talimatıyla akşam saatlerinde başlayan uygulamaya Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Çevik Kuvvet Şube ve Trafik Müdürlüklerinden 295 polis katıldı.

Asayiş ve Güvenlik Şube ekipleri şüpheli ve aranan şahıslara yönelik olarak içkili restoranlar ve umuma açık iş yerlerinde kimlik kontrolü yaparken, trafik ekipleri durdurdukları 200 araçtan 120’sinin içinde arama yaptı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri de parklar ve sokak aralarında uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren uygulamasında, 2 bıçak, 21 gram uyuşturucu, 1 adet uyuşturucu hap bulundu.

Kent merkezinde bin 188 kişi, 93 araç ve 59 iş yerinde yapılan kontrollerde 12 şüpheli gözaltına alındı, 2 kişiye maksat dışı bıçak kullanma ve taşımaktan işlem yapıldı.