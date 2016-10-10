Kırşehir'de asbest boruları değiştirildi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi içme suyu çalışmaları kapsamında asbest borularının yüzde 98’i değiştirildi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, halkın sağlıklı suya kavuşması için başlatılan çalışmalar kapsamında asbestli boruların yüzde 98’inin değiştirildiğini bildirdi.

Kentin su şebekesinde insan sağlığına zararlı yaklaşık 30- 40 yıllık asbest boruların, polietilen tipi borularla değiştirildiğine dikkati çeken Bahçeci, şunları kaydetti:

“Şehrin altyapı geleceği için planladığımız projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Sağlam altyapıya kavuşmayan bölge kalmaması için büyük efor sarf ediyoruz. Su kaçaklarının sıfırlanması, şebekede su kalitesinin iyileştirilmesi ve tam otomasyon kullanılarak verimli su yönetiminin sağlanması hedeflenen proje kapsamında ekipler, çeşitli çaplarda içme suyu şebeke borusu değişimi yaptı. Avrupa ve dünya standartlarının gerektirdiği ilkeler uygulanarak, iş güvenliği ve çevre tedbirleri açısından yasal şartların üzerinde teknik uygulamalar takip ediliyor.”

Bahçeci, yapılan çalışmalar sonucunda musluk suyunun hem sağlıklı hem de güvenle içilebilir hale geleceğini de sözlerine ekledi.