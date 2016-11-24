Kırşehir'de asfaltlama çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi tarafından, alt yapı çalışmaları tamamlanan Terme Caddesinde sıcak asfalt dökülmeye başlandığı bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezindeki bazı yolların sıcak asfalta kavuşturulması amacıyla Terme Caddesi’nde sıcak asfalt uygulamasına başlandığı belirtildi.

İçme suyu şebeke yenileme, kanalizasyon hattı, yağmur suyu hattı çalışmalarının yanı sıra diğer kurumlara ait alt yapı düzenlemelerinin de tamamlandığı vurgulanan açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir genelinde çalışmaların belirli bir program dahilinde yürütüldüğünü kaydetti.

Başkan Bahçeci açıklalama ayrıca, “Asfaltlama çalışmaları bundan böyle periyodik olarak devam edecek. Hemşehrilerimize bu güne kadar sabırlı bekleyişinden ötürü teşekkür ediyorum. Bir ilin gelişme sürecinde altyapı çalışmalarının önemi büyüktür. Altyapının yetersiz kaldığı bir ilde sağlıklı bir kentleşmeden söz etmek mümkün değildir.

Bu gelişme ve büyümeyi dikkate alarak Kırşehir Belediyesi olarak altyapı hizmetlerine öncelik veriyoruz. Altyapıyı bitirmeden üst yapı yapmamak gerekiyor. Belli bir program dahilinde asfalt çalışmalarını sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.