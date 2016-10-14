Kırşehir'de aşure etkinliği

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Huzurevi Müdürlüğü tarafından kentin Cacabey Meydanı’nda aşure etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Şentürk, Muharrem ayının Türk-İslam alemi için son derece önemli olduğunu söyledi.

Bu ayın Hazreti Nuh’un gemisinin selamete erişmesinin yanı sıra Hazreti Hüseyin ve 72 ehlibeyt mensubunun şehit edildiği ay olduğunu belirten Şentürk, aynı zamanda bu ayın, hüznün de sembolü haline geldiğini ifade etti.

Türk milletinin Hazreti Hüseyin’e son derece büyük bir muhabbeti olduğuna işaret eden Şentürk, şöyle konuştu:

“Bizim sicilimiz ehlibeyte karşı en temiz sicildir. Dünyada ehlibeyte zulüm etmemiş, onlara haksızlık yapmamış, saygı göstermiş en temiz millet bizim milletimizdir. Başka milletlerin ihanetleri olmuş. Kerbela’da, Bağdat’ta ehlibeyte çok zulümler yapılmış. Bizim milletimiz hiçbir zaman böyle bir zulme alet olmamış. Tam tersine, Orta Asya’dan başlamak üzere ehlibeyte kucak açmıştır. Zorda kalan, sıkıntıya düşen bir kısım ehlibeyt, Orta Asya’da Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan’a gitmiştir. Bir kısmı Anadolu’ya gelmiştir. Gittikleri yerlerde Türkler tarafından büyük bir hürmetle karşılanmışlar, onlara yardım edilmiş, himaye edilmiş.”

Hazreti Hüseyin’in zulme, adaletsizliklere, haksızlıklara, inançsızlıklara, imansızlıklara karşı mertçe bir duruşun sembolü olduğunu vurgulayan Şentürk, Hazreti Hüseyin’in inancından taviz vermeyerek şehadet mertebesine ulaştığını ve cennette gençlerin efendisi olduğunu aktardı.

Hüseyni duruşun Türk milletine de emsal olduğuna vurgu yapan Şentürk, şunları kaydetti:

“Bazı konularda mertçe ve cesaretle hareket edebiliyorsak Hazreti Hüseyin’i kendimize emsal aldığımız içindir. Biz ona ‘Hüseyni duruş’ deriz. 15 Temmuz’da milletimiz toplanıp tankların, topların bombalarına ve silahlarına karşı yiğitçe durduysa, bir destan yazdıysa bu da Hüseyni duruştan bir ilham ve esinlenmedir. Milletimiz 15 Temmuz’da Hüseyni duruşu kendisine örnek almıştır. O hain darbeyi bertaraf etmiştir. Darbeye gelenler darbe yiyerek geçip gitmişlerdir. Bütün milletimizin 10 muharremini kutluyorum. Hüseyni duruşun milletimizin bütün fertlerinin gönlünde ve davranışlarında emsal olmasını temenni ediyorum.”

Vali Şentürk, konuşmasının ardından meydana kurulan çadırda huzurevinden gelen yaşlılarla aşure dağıttı. Etkinliğe Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Bayraka, Huzurevi Müdürü Arif Atak ve vatandaşlar katıldı.