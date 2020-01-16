Kırşehir'de “bağımlılıkla mücadele” toplantısı gerçekleştirildi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, İçişleri Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Uyuşturucu ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali İbrahim Akın, Kırşehir'de, uyuşturucu başta olmak üzere gençleri zehirleyen, sağlıklarını tehdit eden, bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadele için etkin şekilde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Türkiye'nin jeopolitik konumu itibarıyla birçok avantaja sahipken uyuşturucu konusunda transit geçiş noktası olarak kullanılmaya çalışıldığını ifade eden Akın, hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarının başında gelen uyuşturucu konusunda önleyici çalışmalar yapıldığını bildirdi.
Kırşehir'de de polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla etkin mücadele yaptıklarını vurgulayan Vali Akın, 2019 yılında yapılan operasyonlarda bir seferde 64 kilogram eroin ve 110 bin kök Hint keneviri ele geçirildiğini dile getirdi.
Uyuşturucu ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Vali Akın, şöyle konuştu:
"Bugün, İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla 81 ilde eş zamanlı olarak bağımlılıkla mücadele toplantıları düzenleniyor. Bu toplantıların eş zamanlı yapılmasındaki maksat, toplumun bu konuya dikkatini çekmek, hassasiyet göstermelerini istemek ve uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumda bir farkındalık yaratmaktır. İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan 'Uyuma Projesi'nin de cep telefonlarına indirilmesi önem taşımaktadır. Bu uygulama ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkanı sağlanması hedeflenmiştir."
Vali Akın, uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları bu toplantılar ve eğitim çalışmalarıyla toplumun uyuşturucu konusunda bilinçlendirilmesini amaçladıklarına işaret ederek, kolluk kuvvetlerinin de uyuşturucu arzının önüne geçilmesi için önemli operasyonlar yaptığını, kararlı mücadelenin artarak dem edeceğini kaydetti.
Toplantıya, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
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