Kırşehir'de başarılı sporculara ödül verildi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk, çeşitli yarışmalarda dereceler elde eden sekiz sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Sporcuların ziyaretinde konuşan Şentürk, Kırşehir atletizm takımında yer alan sporcuların 2016 yılı içinde bir çok müsabaka ve yarışmalarda önemli dereceler elde etmelerinden gururlandıklarını söyledi.

Kırşehirli gençlerin eğitimde ve sporda oldukça iyi noktada olduklarını vurgulayan Şentürk, “Kazanılan her başarı, yeni bir başarıyı açar. Kırşehirli gençlerimiz de bu başarıyla yetinmeyecek, başarılarına yenilerini ekleyeceklerdir. Sporcularımızın, ileri zamanlarda ilimizi daha iyi temsil ederek daha büyük şampiyonluklara imza atacaklarına eminim. Onlara her türlü desteği veriyoruz. Kendilerini yetiştiren öğretmenlerine, antrenörlerine ve anne-babalarına da teşekkür ediyorum. Spor yapmak derslere engel değildir. Aksine, spor yapan gençlerin dersleri daha iyidir. Spor yapan gençlerin zihinleri daha açık olur.” dedi.

Vali Şentürk, konuşmasının ardından yarışmalarda derece giren Okan Baydargök, Urkuş Işık, Senem Çelik, Halit Taş, Fatma Nur Turhan, Döndü Taş, Ayşenur Altuntaş ve Songül Akyüz’ü altınla ödüllendirdi.

Ziyarette, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Şaban Güneş ve antrenör Ziya Kaya da hazır bulundu.