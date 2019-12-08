Kırşehir'de “Benim de bir ağacım var” kampanyası

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Benim de bir ağacım var" kampanyası kapsamında fidan dikiminin sürdüğünü bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye öncülüğünde hazırlanan projeyle Cacabey Ortaokulu öğrencileri ile Özbağ beldesi Selafur mevkisinde kampanya kapsamında fidan dikildiğini belirtti.

Kırşehir'in yeşil alanını arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemizin tarafından başlatılan 'Benim de bir ağacım var' kampanyasıyla fidan dikimini sürdürüyoruz. Bu kapsamda Cacabey Ortaokulu öğrencilerimiz ile birlikte Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha önce hazırlanan alanlarda fidanları toprakla buluşturdu. Doğaya en güzel ve anlamlı bir hediye olan fidanlar büyüyerek, kentin ağaçlık alanları da artmış olacaktır. Çevre ve doğa bilinci oluşturmak adına yürüttüğümüz projemize ciddi duyarlılık var. Özellikle öğrencilerimize, gelecekleri için gösterdikleri bu duyarlılıklardan dolayı teşekkür ederiz."