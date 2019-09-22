Kırşehir'de, “Beraber yürüyelim” etkinliği
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Beraber yürüyelim" etkinliği düzenlendi.
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu himayeleri ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğü koordinesinde her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayıp, Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda sona erdi.
Herkes İçin Spor Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi Yasin Ata, yaptığı konuşmada, 2002 yılından itibaren her yıl Avrupa'nın tüm ülkelerinde düzenli olarak kutlanılan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yürüyüş düzenlediklerini söyledi.
Temel amaçlarının fiziksel aktivite, hareketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık gelişimi olduğunu vurgulayan Ata, kentte motorize trafiğin kısıtlanması, çevreci ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi, toplumsal yaşam alanlarının daha sağlıklı hale getirilerek düzenlenmesi için çalıştıklarını belirtti.
Yürüyüşe, kentteki sporcular, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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