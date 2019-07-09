Kırşehir'de bıçaklı kavga: 2'si ağır 4 yaralı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de bıçak kullanılan alacak kavgasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Aralarında alacak borç ilişkisi bulunduğu belirtilen iki grup, kent merkezindeki Terme Caddesi'nde bir kafeteryada buluştu. Grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E ve kuzeni H.E ile M.S ve B.K bıçakla yaralandı. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.E ve H.E'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu, yoğun bakıma alındıkları belirtildi. M.S ve B.K'nin ise tedavisi sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kavga sırasında kullanılan suç aletlerini çevrede buldu.

Kavgaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.