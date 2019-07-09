Kırşehir'de bıçaklı kavga: 2'si ağır 4 yaralı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de bıçak kullanılan alacak kavgasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Aralarında alacak borç ilişkisi bulunduğu belirtilen iki grup, kent merkezindeki Terme Caddesi'nde bir kafeteryada buluştu. Grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E ve kuzeni H.E ile M.S ve B.K bıçakla yaralandı. Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.E ve H.E'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu, yoğun bakıma alındıkları belirtildi. M.S ve B.K'nin ise tedavisi sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kavga sırasında kullanılan suç aletlerini çevrede buldu.
Kavgaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.
-
Kırşehir'de bıçaklı kavga: 2'si ağır 4 yaralı
-
Bakan Selçuk, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü
-
Sivasspor'un Bolu kampı
-
Konyaspor'un Bolu kampı başladı
-
“Spor Sivas Yaz Okulu” başladı
-
KAEÜ'nün hedefi mükemmellik ödülü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]