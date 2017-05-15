Kırşehir'de bin 500 kişiye istihdam sağlandı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında Kırşehir’de bin 540 kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Vali Şentürk’ü ziyaret etti.

Şentürk, heyeti kabülünde yaptığı konuşmada, insanların güvence altına almasının sosyal hukuk devletinin gereklerinden birisi olduğunu ifade etti.

Çalışmanın, en temel haklardan biri olduğunu da belirten Şentürk, şunları kaydetti:

“Bu imkanların sağlanması konusunda devletimiz önemli çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizde vatandaşlarımızın neredeyse tamamı sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmiş durumda. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlattığı, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında Kırşehir’de bin 540 istihdam sağlandı. Bu sayının yıl sonuna kadar 3 bin istihdama ulaşmasını hedefliyoruz. Bu bir milli seferberliktir, milli seferberlik de çok çalışmayı gerektirir.”

Akdeniz ve beraberindeki heyet, ziyarette Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi.