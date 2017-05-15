Kırşehir'de binalara cephe düzenlemesi başladı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentin çehresini değiştirecek, binalara cephe düzenlemesi çalışmasına başladıklarını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden projelerle ilgili bilgi verdi. Caddelerde güzel bir görünüm oluşması için kent merkezinden başlamak üzere cephe düzenleme projesinin başladığını ifade eden Bahçeci, Cacabey Meydanı’nda binaların cephe giydirmelerinin yapılacağını vurguladı.

Etaplar halinde çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Bahçeci, “Cephe düzenlemelerine başladık. Ziraat Bankası’ndan Denizbank’a kadar olan tüm cepheleri düzenliyoruz. İnşallah bu çalışma Kırşehir’in çehresini değiştirecek. Şehir merkezinde çok ciddi düzenlemeler yapacağız. Ben her zaman söylüyorum. Halkın istikamet çizmediği siyasetçiler gemiyi karaya oturtmaya mahkumdur.” ifadelerini kullandı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’ni mayıs sonunda hizmete açacaklarını aktaran Bahçeci, Güzler Evcil Hayvanlar Parkı Projesi’nin de mayıs ayı sonunda bitirileceğini bildirdi.

Bahçeci, Bağbaşı ketsel dönüşüm çalışmalarında son etabın başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“1126 konutla bağbağı kentsel dönüşüm projemizi tamamlayacağız. Bir de Aile Yaşam Merkezi var orda. Kale’deki çalışmaları kurul durdurmuştu. İzinleri aldık. Düzenlemeleri bitirdikten sonra kaleyi de kullanıma açacağız. Uzun çarşımızın düzenlemesinin ihalesini yaptık. İnşallah uzun çarşıyı canlı, hareketli bir şekilde göreceğiz. Sonra ikinci ve üçüncü çarşının projelerine geçeceğiz.”