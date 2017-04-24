Kırşehir'de binalarda iyileştirme çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cacabey Meydanı ve çevresi, Lise, Ankara ve Terme caddelerinde binaların fiziki görünümlerini iyileştirecek bir dönüşüm başlattıklarını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, bina cephelerinin belediye tarafından yapılan ‘Bina dış cephe iyileştirme’ projesi kapsamında uyumlu renklere boyanacağını, klimaların belirli bir düzene göre yerleştirileceğini, tabelaların disiplin altına alınacağını belirtti.

Pilot bölge olarak belirlenen Cacabey Meydanı’ndaki binaların cephe giydirmelerine başlandığını anlatan Bahçeci, şunları kaydetti:

“Her caddenin kimliğinin ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu gözönünde bulundurarak profesyonel bir ekiple hazırladığımız proje ile caddelerimizin daha nezih bir görüntüye sahip olmasını amaçlıyoruz. Dış cephe ve yalıtım çalışması yapılarak görsel anlamda kirliliğe sebep olan binaların dış cepheleri yenilenecek. Kırşehir, kültür, tarih ve cazibe merkezidir. Bu açıdan şehrin aynası sayılan ana cadde ve bulvarda, çarşı içerisinde, binaların renk cümbüşüne, görsel kirliliğe ve tabela kirliliğine son veriyoruz. Görsel kirlilik arz eden yapıların tamamında iyileştirme açısından cephe çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Tabiki bu caddelerimiz başka bir fonksiyon kazandırılmalı ve canlılık olmasını düşünüyoruz. Çalışmalarımız sırasında bizleri anlayışla karşılayacak ev sahiplerine, esnaf kardeşlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”