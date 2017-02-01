Kırşehir'de bir yılda bin 87 nikah kıyıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi, 2016 yılında 43’ü yabancı uyruklu olmak üzere bin 87 çiftin nikahı kıyıldı.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, nikah işlemleri yapılarak çiftler ömür boyu sürecek birlikteliklerine destek olunduğu belirtilirken, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 11, 06.06.2016 gününde ise 12 nikah kıyıldığı ifade edildi.

Bin 87 nikahın 685’inin mayıs ve ağustos ayı içerisinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, 43 yabancı uyruklu vatandaşın nikahlarının da kıyıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “2016 yılında nikahını kıydığımız bin 87 çiftimiz, iyi ve kötü günlerini paylaşacaklar. Her şeyden önce bu birlikteliklerin sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde devam etmesini temenni ediyorum. Nikah akitlerini gerçekleştirdiğimiz çiftlere hayat boyu mutluluklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.