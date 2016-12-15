Kırşehir'de “Biyosidal ürün uygulama” eğitimi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilaçlama ekiplerine yönelik “Biyosidal ürün uygulama” eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü uzmanlarınca eğitim çalışmaları kapsamında, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım, biyosidal ürünlerin etkileri, uygulama araçları, biyosidal ürünlerin depolanması, ürünlerin taşınması gibi konularda teorik ve pratik bilgiler verildiği kaydedildi.

Biyosidal ürünlerin insan ve çevre sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu vurgulanan açıklamada, haşereler ile mücadelede alternatif çözüm bilgileri, teorik eğitimlerde ise ürün uygulaması, araç ve ekip malzemelerinde çalışma prensiplerinin uygulamalı olarak anlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, eğitime Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Park Bahçeler Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve ilçe belediyelerindeki teknik personellerin de katıldığı aktarıldı.