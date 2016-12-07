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Kırşehir'de borçların yapılandırılması

07 Aralık 2016 Çarşamba, 19:35
Kırşehir'de borçların yapılandırılması

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KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, bazı alacakların yapılandırılması kapsamında 4 bin 440 kişinin başvuru yaptığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, borçların yapılandırmasına ilişkin kanun kapsamında emlak, su, tahakkuk gibi borçlar için 4 bin 440 kişinin taksitlendirme yaptırdıkları kaydedildi.

Kent merkezinde vatandaşların emlak, su, çevre temizlik, ilan, reklam gibi borçlarını yapılandırdıkları vurgulanan açıklamada, “Belediyemizde yapılandırma ile 4 bin 440 kişi işlem yaptı. Borçların 5 milyon 581 bin lirası yapılandırıldı. Yapılandırılan borçlar 6 aydan 18 aya kadar da taksitlendirildi. Vatandaşlar veznede sıra beklemeden, mesai saatleri dışında da işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Belediyenin hizmete sunduğu vezneler ve e-belediye’den borçlar kolaylıkla ödenebilecektir. Vatandaşlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

Kırşehir Belediyesi

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