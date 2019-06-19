Kırşehir'de dolu ve sel 470 bin dekar araziye zarar verdi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, beş gündür aralıklarla yağan dolu ve oluşan sel nedeniyle 470 bin dekar tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.
Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ziraat odaları ekipleri, 5 gündür aralıklarla devam eden dolu yağışı ve oluşan selin yol açtığı zararı tespit etmek için merkez, Kaman, Mucur, Boztepe, Çiçekdağı ve Akpınar ilçelerine bağlı köylerde çalışma yaptı.
Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, AA muhabirine, il genelinde 86 köyde yaklaşık 470 bin dekar tarım arazisinin dolu yağışından olumsuz etkilendiğini söyledi.
En fazla zararın Çiçekdağı ilçesinde olduğunu belirten Purcu, "Merkeze bağlı 8 köyde 56 bin, Kaman'da 7 köyde 45 bin, Çiçekdağı'da 23 köyde 167 bin, Mucur'da 26 köyde 103 bin, Boztepe'de 14 köyde 51 bin, Akpınar'da ise 8 köyde 48 bin dekar tarım arazisi zarar gördü. Bu arazilerde buğday, arpa, nohut, şeker pancarı, ayçiçeği, mercimek, yulaf ürünleri ekili." dedi.
Mağdur olan çiftçilerin ilgili kurumlara müracaat ettiğini belirten Purcu, "Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifi ve özel bankalara borcu bulunan bu çiftçilerimizin yaşanan afet nedeniyle borçlarını ödemesi mümkün değildir." diye konuştu.
-
Futbol: Kadınlar 3. Ligi
-
Niğde'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
-
Hafik'te yaz Kur’an kursları başladı
-
Şarkışla'da trafik kazası: 2 yaralı
-
Sivas'ta amatör denizcilik eğitimi
-
Kırşehir'de dolu ve sel 470 bin dekar araziye zarar verdi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]