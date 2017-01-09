Kırşehir'de eğitime kar engeli

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir merkezindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle kent merkezindeki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Daha önce yapılan duyuruda da taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verilmiş, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelliler bugün idari izinli sayılmıştı.

Kırşehir’e bağlı ilçelerde de kaymakamlıklar daha önce eğitime ara verilmesini kararlaştırmıştı.