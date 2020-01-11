Kırşehir'de emniyet yetkilileri, muhtarları bilgilendirdi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğünce, kent merkezi ve Özbağ beldesinde 24 muhtar bilgilendirildi.
Polisevi Konferans Salonundaki toplantıda, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, mahalle muhtarlarına kentteki genel asayiş durumu ve ekiplerin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Türesin, kendilerini polis, asker, savcı, banka görevlisi ve sigorta yetkilisi gibi tanıtan dolandırıcılara karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Celal Yurdakul da kadına yönelik şiddet, şiddet mağduru kadınların toplumsal hayata uyumu, aile içi olaylarda yapılması gerekenler, düğünlerde silah ve havai fişek atılmasının önüne geçilmesi, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşların uyarılması konularına değinerek, şüpheli şahıs ve araçların polise bildirilmesini, düzensiz göçmenlerle ilgili kurumlara bilgi verilmesini istedi.
Emniyet Müdür yardımcıları Hakan Karslı ve Gökhan Er, Ahi Polis Merkezi Amiri Fatih Şen ile trafik ekipleri, muhtarların sorularını yanıtladı, taleplerini dinledi.
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