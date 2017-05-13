KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de engelliler için eğlence programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, her insanın engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Engelli çocukların iyi bir eğitimle çok önemli işler başarabileceğini vurgulayan Şentürk, “Sevgili gençlerimizin hepsini ailemizden birer parça olarak görüyoruz. Onların bizden istediği her şeyi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Çocuklarımızla sürekli bir araya gelerek onlarla sohbet etme imkanı buluyoruz. Onların yüzlerini gülerken görmek bizleri mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

Kırşehir Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan ise engellilerin hepsinin birlikte büyük bir aile olduklarını, bir ve bütün olarak dayanışma içinde hareket ettiklerini belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Engelli çocukların şiirler okuyarak, çeşitli gösteriler sundukları programa, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, daire amirleri, engelli dernekleri temsilcileri ve engelli aileleri katıldı.