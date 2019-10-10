Kırşehir'de “Erasmus Günleri”
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumların yürüttükleri Erasmus projelerini tanıtmak ve bu projelerin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere Kırşehir'de "Erasmus Günleri" programı düzenlendi.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programda, 2016-2019 yılları arasında kentte yapılan Erasmus projeleri ve okulları videolu sunum yaptı.
Program da konuşan Vali İbrahim Akın, Erasmus gibi faydalı projelerin eğitime büyük katkı sağladığını, bu projelerin özellikle öğrenciler için çok daha faydalı olduğunu anımsattı.
Yabancıları tanımak, karşılıklı kültür alışverişi yapmak ve öğrencilerde oluşan öz güvenle projelerin değerinin daha da arttığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Çocuklarımız projelerle tecrübe sahibi oluyor. Kendilerine güvenleri artıyor ve bu projeler kendilerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Eğitimde marka kent olan, eğitim kalitesinin yüksek olduğu Kırşehir’de, fiziki mekan konusunda ülkemize oranla iyi bir konumdayız. Hem eğitim konusundaki donanımlarımız, hem derslik başına düşen öğrenci sayısı hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısına bakıldığında, ülkemizdeki ortalamanın üzerindeyiz. Eğitimde zirvede yer alan ilimizde hem pozisyonumuzu korumak hem de eğitim kalitemizi daha ilerilere taşıma gayretindeyiz. Eğitimde başarılar yakalamamızda emeği geçen okul idarecileri, öğretmen ve velilerimizin eğitimde daha ileri noktalara gidilmesi için ciddi gayret gösteriyorlar."
İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ise Erasmus projeleri ve kentteki eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Konuşmaların ardından bazı öğretmen ve idarecilere Vali Akın, ödül verdi. Erasmus Günleri kasamında yapılabilecek bazı projelerin de sunumu yapıldı.
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