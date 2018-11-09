Kırşehir'de gazetecilerden organ bağışına destek
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Gazeteciler Televizyoncular ve Radyocular Cemiyeti (KIRGARAT-C) üyelerinin Organ Bağışı Haftası dolayısıyla başlatılan kampanyaya destek verdikleri bildirildi.
KIRGARAT-C'de yapılan yazılı açıklamada, Sağlık İl Müdürlüğünün Cacabey Meydanı’nda Organ Bağışı Haftası dolayısıyla başlattığı kampanyaya gazetecilerin destek verdiği ifade edildi.
Sağlıklı yaşam aracındaki formları dolduran cemiyet üyelerinin organlarını bağışladıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sevdiklerimizden birinin organ nakline ihtiyacı olabilir, biz de herhangi bir organa ihtiyaç duyabiliriz. Cemiyetimizin yönetim kurulu ve diğer üyeleriyle kampanyaya destek verdik, organlarımızı bağışladık. Sağlık Bakanlığının Türkiye genelinde başlattığı kampanya Kırşehir'de de destek görüyor. Bizler medyada faaliyet gösterenlerin duyarlı olması gerekiyor, toplumsal duyarlılığa daha fazla dönüşmesi gereken bu konu da herkesin adım atmasını bekliyoruz. Cacabey Meydanı'nda sağlık hizmetleri görevlileri tarafından organ bağışı noktasında bilinçlendirme çalışmaları da devam etmektedir. Vatandaşlar merak ettikleri konularda bilgi alabilirler."
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