Kırşehir'de Genç Erkekler Futsal Müsabakaları yapıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, okul sporları faaliyet programında kapsamında Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği Müsabakaları gerçekleştirildi.

Kırşehir Spor Salonu’nda oynanan müsabakaların üçüncülük maçında Mucur Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesini 6-3 yenerek il üçüncüsü oldu.

İl birinciliği final karşılaşmasında ise Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesini 2-1 yenerek Genç Erkekler Futsal İl Birincisi olurken, Anadolu İmam Hatip Lisesi ise ikinciliği elde etti.

Müsabakaların ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Bıyıklı, dereceye giren okullara, madalya, kupa ve başarı belgelerini verdi.