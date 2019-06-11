Kırşehir'de hacı adaylarına eğitim semineri
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Müftlüğü, 2019 yılında hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına eğitim semineri verdi.
Hacı Ali Cihan Camisi'nde düzenlenen seminerde konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, hac organizasyonu veya özel şirketlerle hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlananlara yönelik eğitim seminerleri başlattıklarını ifade etti.
Hacı adaylarını tebrik eden Yaman, şöyle devam etti:
"Mübarek beldelere gitmek siz değerli kardeşlerime nasip olacak inşallah. Birçok kişi hasretle beklerken kurada siz çıktınız, buna çok şükretmeli ve daha şimdiden maddi manevi hazırlıklara başlamalısınız. Kendimizi hac ibadeti için madden nasıl hazırlıyorsak manen de hazır olmamız gerekiyor. Peygamber Efendimizin hac farizası ile ilgili çok fazla hadisi vardır. Böyle bir ibadete gidiyorsunuz. Bu yüzden kendinizi manen bu ibadete hazırlayın."
Dört gün sürecek eğitim seminerinde ibadet bilinci ve hac ibadeti, haccın hikmeti ve hacdaki sembollerin anlamı, kardeşlik ve bir arada yaşama bilinci, yolculuğa çıkmadan önce maddi ve manevi hazırlık ve Hz. Peygamberin hayatı ve Mescid-i Nebevi gibi konular anlatılacak.
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