Kırşehir'de Halı, Kültür-Sanat ve Çirleme Festivali düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'in Özbağ Beldesinde Halı, Kültür-Sanat ve Çirleme Festivali düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ilki düzenlenen festival Özbağ Büyük Camide mevlid-i şerif okutunması ve ardından vatandaşlara çirleme yemeği ikram edilmesiyle başladı.

Festivalde konuşan Vali İbrahim Akın, festivalin Özbağ’da unutulmaya yüz tutmuş değerleri gün yüzüne çıkarmak adına düzenlenen önemli bir etkinlik olduğunu aktardı.

Kültürel etkinliklerin halkı kaynaştırıp birlik ve beraberliği pekiştirilmesine önemli katkıları olduğunu vurgulayan Akın, "Özbağ tarihiyle, kültürüyle geçmişi olan bir beldemiz. Özbağ'da ilki düzenlenen festival belde için önemli bir kazanım olacak. Özbağ’da halıcılık ve kilimcilik gibi unutulmaya yüz tutmuş değerlerin gün yüzüne çıkarılması açısından bu festivalin önemi büyük." ifadelerini kullandı.

Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay ise amaçlarının Özbağ’da neredeyse kaybolma noktasına gelmiş kültürü yeniden canlandırmak ve hemşehriler arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu hatırlattı.

Çirleme yemeğinin bölge köy ve ilçelerden gelen vatandaşlara dağıtılmasının ardından Özbağ Belediyesince isimleri verilen Şehit Ramazan Donat ve Hayırsever Halil Şen sokakları açıldı.

Özbağ Halı, Kültür-Sanat ve Çirleme Festivali kapsamında Örcün İlköğretim Okulu bahçesinde el dokuması halılar sergilenirken, çeşitli sanatçılar da konser verdi.