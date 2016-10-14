Kırşehir'de hedef yıllık kişi başına 250 yumurta

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Sağlık Yüksekokulu Müdür Doç. Dr Harun Çiftçi, hedeflerinin Kırşehir’de yıllık kişi başına 250 yumurta tüketilmesi olduğunu belirtti.

AEÜ’den yapılan yazılı açıklamada, yumurta tüketimi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla üniversite yerleşkesinde bir etkinlik düzenlendiği ifade edildi.

Yabancı Diller Yüksekokulu binası önünde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Doç. Dr. Rüştü Yeşil, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrencinin katıldığı vurgulanan açıklamada, Ziraat Fakültesi’nde üretilen yumurtalardan ikramda bulunulduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Harun Çiftçi, bu etkinlikteki amaçlarının anne sütünden sonra en faydalı gıda olan yumurtanın besleyici değerini toplumun tüm kesimlerine anlatmak, sevilerek tüketilmesini sağlamak olduğunu aktardı.

“Yumurta yemeye mecburuz” diyen Çiftçi, şunları kaydetti:

“Kişi başı yıllık 200 olan yumurta tüketiminin gelişmiş ülkelerin çoğunda olduğu gibi 250’ye çıkarılmasını hedefliyoruz. Yumurtanın hayatımızın her safhasında olmak zorunda. Özellikle vücut metabolizmasında olan serbest radikallerin vücuda zarar vermesini engelleyici antioksidan deposudur. Dengeli beslenme için protein ihtiyacının yetişkinlerde en az yüzde 25’inin, gençlerde ise yarısının hayvansal gıdalardan karşılanması gerekmektedir. Ülkemizde ve Kırşehir’de kişi başına hayvansal protein ve yumurta tüketimi gelişmiş ülkelerin çok altındadır. Yumurta sevenlerin sayısının artırılması ve Türkiye’nin en çok yumurta tüketen 10 ülke arasında olması hedeflenmelidir.”