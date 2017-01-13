Kırşehir'de “Helal gıda ve sağlıklı yaşam” paneli

KIRŞEHİR (AA) – Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Kadın Aile Koordinatörlüğü tarafından “Helal gıda ve sağlıklı yaşam” paneli düzenlendi.

TÜGVA Kırşehir Temsilciliğiden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Müftülüğü Konferans Salonu’nda kadınlara yönelik olarak düzenlen panelde, Kırşehir Müftülüğü il vaizi Özlem Onal Özger, İslam’da helal gıda ve dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgi verdi.

Gıda mühendisi İsmail Ünlüel ise, sertifikalama, gıda üretiminde yapılan hilelerle ilgili konuları anlatarak, sağlıklı yaşam için helal gıdanın önemine işaret etti.

Ünlüel, helal gıda konusunda yapılan çalışmalar ve mevzuatla ilgili bilgi verdi.

Özger ve Ünlülel, panelin sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırdı.