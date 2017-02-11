Kırşehir'de “huzur” operasyonu

– Kırşehir Valisi Şentürk ve İl Emniyet Müdürü Akyüz, uygulama noktalarında incelemelerde bulundu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir kent merkezi ve ilçelerde 115 polisin katılımıyla “huzur” uygulaması yapıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla “huzur” operasyonu başlattı.

Kent merkezinde 11 sabit ve hareketli ekiplerle ilçelerdeki uygulama noktalarında 583 kişi sorgulandı. Terör, Asayiş, Çevik Kuvvet, Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı, 1 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Trafik ekipleri 286 aracı kontrol etti, 13 araca cezai işlem uygulanırken 2 araç trafikten men edildi.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk ve İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, uygulama bölgelerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.