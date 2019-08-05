Kırşehir'de ilk kez ameliyatsız kalp deliği kapatıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de görevli kardiyoloji doktorları kentte ilk kez ameliyatsız kalp deliğini kapattı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli kardiyoloji hekimleri Ahi Evran Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çelik ve uzman Dr. Serkan Sivri, hastaneye kalp ağrısı şikayeti ile gelen 45 yaşındaki kadın hastanın kalbinde delik olduğunu tespit ederek ameliyatsız operasyon gerçekleştirdi.

İlerleyen yaşı ile hastayı rahatsız eden kalp deliğinin, çocukluktan beri olduğu tespit edilirken, açık kalp ameliyatının haricinde kapalı yöntemle kapatıldı.

Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Çelik, doğuştan bazı insanların kalp boşlukları arasında (anomaliler) delik olabileceğini, deliklerin hayatın ilk 10 yılında kendiliğinden kapandığını anımsattı.

Kalbin sol ve sağ kulakçıkları arasındaki delik daha büyük boyutlardaysa kapanmadığını, zamanla kalbin solundan sağına olan kan akışıyla akciğerlerde hasara, nefes darlığı ve kalp yetmezliğine yol açabildiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Tedavi yöntemi olarak kalpteki bu delik, son zamanlarda gelişen teknoloji ile beraber kapalı yöntemlerle başarıyla yapılabiliyor. Böylece hasta uzun süre boyunca hastanede yatmadan ertesi gün taburcu olabilmektedir. Kapalı yöntemde damar yoluyla herhangi bir cerrahi işlem yapılmadan delik bölgesine ulaşılarak yeni geliştirilen şemsiye benzeri cihaz ile bu delik kapatılmaktadır. Böylece hastalar daha konforlu, ağrısız ve kolay tedavi olabilmektedir. Ertesi gün günlük hayatlarına devam edebilmektedirler. Kırşehir'de ilk defa gerçekleştirilen bu işlem için daha önce hastalar büyük merkezlere sevk edilmekteydi. Kırşehir'de ameliyatsız bir operasyonla başarıya ulaştık. İmkan sağlayan İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimine teşekkür ederiz."

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut ise kentte böyle önemli bir ameliyatın başarıyla sonuçlanmasından dolayı hekimleri tebrik ederken, artık bu tedavi için hastaların diğer illere sevk edilmeyeceğini aktardı.