Kırşehir'de iş sağlığı ve güvenliği semineri düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personele, “İş sağlığı ve güvenliği” semineri verildi.

Belediye Nikah salonunda gerçekleşen seminerde, gerekli tedbirlerin alınarak iş kazalarının önüne geçilebileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, seminerin ardından yaptığı açıklamada, işçi sağlığı ve iş güvenliği prensipleri, genel iş güvenliği, iş kazasını önleme yöntemleri, koruyucu malzeme kullanımı ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları hakkında bilgiler aktarıldığını söyledi.

Kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularında çalıştıklarını ifade eden Bahçeci, şunları kaydetti:

“Bizim için önemli olan çalışanlarımızın can güvenliğidir. Çalışan personelimizin sağlığını ve güvenliğini düşünmek en büyük sorumluluğumuzdur, çalışanlarımızdan bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmelerini istiyorum. İş sağlığı ve güvenliği konusunda personelin bilinçlenmesinin sağlanacağı bu seminerler çok önemlidir.”