Kırşehir'de iş yerlerine silahlı saldırı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iki iş yerine silahla saldırıda bulunduğu öne sürülen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’nde farklı işletmecilere ait iki iş yerine silahla saldırdıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerinden yaptıkları incelemelerde saldırganın E.E (28) olduğunu tespit etti.

Kent merkezinde gözaltına alınan E.E’nin evinde yapılan aramada ise saldırıda kullanıldığı belirlenen, 1 tüfek ve 15 fişek ele geçirildi.

“Genel güvenliği tehlikeye sokmak ve silahla mala zarar verme” suçlarından gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.